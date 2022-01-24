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    Вслед за фанатами «Спартака» от оформления FAN ID отказались болельщики «Ростова»

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    Фанатские объединения московского «Ростова» объявили о бойкоте матчей команды из-за введения электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID).

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    Ранее аналогичное решение приняли болельщики «Спартака».

    «Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет ввёден.

    Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание "неправильных" болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.

    Несмотря на это, мы были, есть и будем с "Сельмашем" до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами.

    Один за всех и все за одного!», — говорится в заявлении фанатов «Ростова».

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID) в декабре. Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.

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