Вслед за фанатами «Спартака» от оформления FAN ID отказались болельщики «Ростова»

Фанатские объединения московскогообъявили о бойкоте матчей команды из-за введения электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID).

Ранее аналогичное решение приняли болельщики «Спартака».

«Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет ввёден.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание "неправильных" болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.

Несмотря на это, мы были, есть и будем с "Сельмашем" до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами.

Один за всех и все за одного!», — говорится в заявлении фанатов «Ростова».

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID) в декабре. Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.