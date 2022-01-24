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    Министр спорта РФ прокомментировал введение Fan ID

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    Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение паспорта болельщика, именуемого как Fan ID.

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    «Минспорт России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, РФС и РПЛ в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного Президентом России федерального закона. В этой связи Министерство готово к диалогу для учёта мнения всех заинтересованных сторон. Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях.

    Напомним, основная цель принятого закона о введении СИБ — обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения», — приводит слова Матыцина «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу Министерства спорта РФ.

    Закон о нововведении был принят 17 декабря. Его действие вступит в силу 1 июня 2022 года.

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