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    «Атлетико» вырвал волевую победу у «Валенсии»

    «Атлетико» — «Валенсия»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Валенсией» (3:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    Счет в матче был открыт на 25-й минуте. «Валенсия» выбежала в контратаку «4 в 4», Гедеш с фланга выполнил перевод на Юнусу Мусу, который вошёл в штрафную и из-под защитника низом пробил точно в ближний угол ворот.

    На 44-й минуте сумбур возник в обороне «Атлетико», мяч не без удачи проскочил в штрафную, где уже Уго Дуро хладнокровно пробил в сетку ворот мимо вратаря.

    На 64-й минуте мадридцы отквитали один мяч. Карраско от угла поля закрутил мяч во вратарскую, откуда Матеус в упор расстрелял ворота «Валенсии».

    На первой добавленной минуте счет сравнялся. Карраско от левого угла штрафной внешней вырезал передачу, рассчитанную на Суареса, но тот не дотянулся до мяча, а отскок от вратаря подкараулил Корреа, здорово сыгравший на добивании.

    А две минуты спустя Матеус правым краем ворвался в штрафную «Валенсии», а далее из-под защитника прострелил на дальнюю штангу, откуда набежавший Эрмосо расстрелял ворота.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Валенсия 3:2
    Голы: 0:1 Юнус Муса (25'), 0:2 Уго Дуро (44'), 1:2 Матеус Кунья (64'), 2:2 Анхель Корреа (90 + 1'), 3:2 Марио Эрмосо (90 + 3') Атлетико: Ян Облак, Шиме Врсалько (Эктор Эррера, 61'), Хосе Хименес, Марио Эрмосо, Ренан Лоди (Анхель Корреа, 46'), Янник Карраско, Коке, Родриго Де Пауль, Тома Лемар (Матеус Кунья, 58'), Жоау Фелиш (Фелипе, 58'), Луис Суарес Валенсия: Уго Дуро (Максимилиано Гомес, 73'), Гонсалу Гуэдеш, Юнус Муса (Урош Рачич, 88'), Уго Гильямон, Карлос Солер, Антонио Латорре (Jesus Vazquez, 72'), Омар Альдерете (Коба Куандреди, 54'), Муктар Дьякаби, Димитри Фулкье, Тьерри Корреа (Cristhian Mosquera, 72'), Хауме Предупреждения: Тьерри Корреа (14'), Коке (27'), Марио Эрмосо (37'), Юнус Муса (43'), Уго Гильямон (62'), Антонио Латорре (66'), Луис Суарес (82'), Хауме (83'), Эктор Эррера (84')

    «Атлетико» с 36 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы ла лиги. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 29 очков.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В следующем туре «Валенсия» примет дома «Реал Сосьедад», а «Атлетико» отправится в гости к «Барселоне». Обе встречи состоятся 6 февраля.

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