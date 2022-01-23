«Атлетико» — «Валенсия»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. «Валенсия» выбежала в контратаку «4 в 4», Гедеш с фланга выполнил перевод на Юнусу Мусу, который вошёл в штрафную и из-под защитника низом пробил точно в ближний угол ворот.
На 44-й минуте сумбур возник в обороне «Атлетико», мяч не без удачи проскочил в штрафную, где уже Уго Дуро хладнокровно пробил в сетку ворот мимо вратаря.
На 64-й минуте мадридцы отквитали один мяч. Карраско от угла поля закрутил мяч во вратарскую, откуда Матеус в упор расстрелял ворота «Валенсии».
На первой добавленной минуте счет сравнялся. Карраско от левого угла штрафной внешней вырезал передачу, рассчитанную на Суареса, но тот не дотянулся до мяча, а отскок от вратаря подкараулил Корреа, здорово сыгравший на добивании.
А две минуты спустя Матеус правым краем ворвался в штрафную «Валенсии», а далее из-под защитника прострелил на дальнюю штангу, откуда набежавший Эрмосо расстрелял ворота.
«Атлетико» с 36 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы ла лиги. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 29 очков.
В следующем туре «Валенсия» примет дома «Реал Сосьедад», а «Атлетико» отправится в гости к «Барселоне». Обе встречи состоятся 6 февраля.