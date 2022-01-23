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    «Арсенал» не смог обыграть «Бернли», «Лестер» упустил победу над «Брайтоном»

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    В домашнем матче 23 тура АПЛ «Арсенал» не сумел победить «Бернли», сыграв с ним вничью 0:0.

    Патсон Дака
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    Патсон Дака

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Бёрнли 0:0
    Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Пабло Мари, Габриэл, Киран Тирни, Альберт Самби Локонга, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Emile Smith Rowe (Эдвард Нкетиа, 77'), Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт Бёрнли: Ник Поуп (Йоханн Берг Гудмундссон, 83'), Матей Выдра, Дуайт Макнил, Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Аарон Леннон, Эрик Питерс, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Ник Поуп (Йоханн Берг Гудмундссон, 83') Предупреждения: Эшли Вествуд (25'), Джош Браунхилл (30')

    «Арсенал» остался на 6 месте в турнирной таблице. «Бернли» идет последним, отставая от «Норвича» на 4 пункта.

    В другом поединке «Лестер» упустил победу над «Брайтоном». Игра закончилась ничьей 1:1.

    У хозяев голом отметился Патсон Дака. За 8 минут до конца основного времени счет сравнял Данни Уэлбек.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1
    Голы: 1:0 Патсон Дака (46'), 1:1 Дэнни Уэлбек (82') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Даниэль Амарти, Чаглар Сёюнджю, Люк Томас, Юри Тилеманс, Kiernan Dewsbury-Hall, Адемола Лукман (Бубакари Сумаре, 78'), Джеймс Мэддисон, Харви Льюис Барнс (Марк Олбрайтон, 64'), Патсон Дака (Айосе Перес, 90') Брайтон энд Хоув Альбион: Леандро Троссард, Ниль Мопе, Якуб Модер, Алексис Мак Аллистер, Паскаль Гросс (Тарик Лампти, 62'), Стивен Альсате (Дэнни Уэлбек, 62'), Марк Кукурелья, Дэниел Бёрн, Адам Уэбстер, Йоэл Велтман (Соломон Марч, 78'), Роберт Санчес Предупреждение: Дэниел Бёрн (67')

    «Брайтон» занимает 9 место в таблице АПЛ, «Лестер» идет на 10 строчке.

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