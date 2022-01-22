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    Гол Калинича принес «Вероне» викторию над «Болоньей»

    «Верона» — «Болонья»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Верона» обыграла «Болонью» со счетом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

    Никола Калинич
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    Никола Калинич

    Счет на 14-й минуте открыл нападающий гостей Риккардо Орсолини, на 38-й ответный гол забил форвард хозяев Джанлука Капрари.

    За пять минут до конца матча Никола Калинич вырвал победу для «мастифов».

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Болонья 2:1
    Голы: 0:1 Риккардо Орсолини (14'), 1:1 Джанлука Капрари (38'), 2:1 Никола Калинич (85') Верона: Лоренцо Монтипо, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер, Nicolo Casale, Марко Давиде Фараони, Иван Илич (Никола Калинич, 74'), Мигел Велозу (Адриен Тамез, 63'), Дарко Лазович (Фабио Депаоли, 86'), Антонин Барак, Джанлука Капрари (Даниел Беса, 86'), Джованни Симеоне (Кевин Ласанья, 63') Болонья: Никола Сансоне, Риккардо Орсолини (Марко Арнаутович, 78'), Роберто Сориано, Николас Домингес (Эмануэл Вигнато, 66'), Маттиас Сванберг, Arthur Theate (Ebenezer Annan, 66'), Луис Бинкс, Гари Медель, Кевин Бонифаци, Аарон Хики (Диего Фальчинелли, 87'), Лукаш Скорупски Предупреждения: Лукаш Скорупски (27'), Джованни Симеоне (43'), Луис Бинкс (45 + 1'), Никола Сансоне (49'), Корай Гюнтер (60'), Аарон Хики (73')

    «Верона» с 33 очка занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» (27 пунктов) — 13-я.

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