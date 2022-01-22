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    Спортивный директор «Байера»: Азмун сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной

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    Спортивный директор «Байера» Саймон Рольфес прокомментировал подписание иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Мы очень рады этому успешному трансферу. Сардар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России.

    Он трижды подряд выигрывал чемпионат с "Зенитом", регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне.

    С ним наше нападение станет сильнее, Сардар сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной», — приводит слова Рольфеса пресс-служба немецкого клуба.

    В субботу, 22 января, «Байер» официально объявил о трансфере Азмуна. Контракт форварда с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года.

    Текущий сезон он доиграет в «Зените», а летом на правах свободного агента присоединится к «Байеру».

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