Спортивный директор «Байера»: Азмун сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной

Спортивный директор «Байера»прокомментировал подписание иранского форварда «Зенита»

«Мы очень рады этому успешному трансферу. Сардар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России.

Он трижды подряд выигрывал чемпионат с "Зенитом", регулярно играл в Лиге чемпионов и демонстрировал свой международный класс на самом высоком уровне.

С ним наше нападение станет сильнее, Сардар сделает нашу атаку еще более непредсказуемой и мощной», — приводит слова Рольфеса пресс-служба немецкого клуба.

В субботу, 22 января, «Байер» официально объявил о трансфере Азмуна. Контракт форварда с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года.

Текущий сезон он доиграет в «Зените», а летом на правах свободного агента присоединится к «Байеру».