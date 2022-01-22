«Кадис» обыграл «Леванте» на выезде

на своём поле принималв рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте когда Альваро Нагредо отправил мяч в сетку ворот ударом головой в правый угол. А на 74-й минуте Сальви Санчес удвоил преимущество «Кадиса» получив мяч после изумительного паса в штрафную и пробил мимо голкипера, в правый от себя угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Леванте — Кадис 0:2 Голы: 0:1 Альваро Негредо (34'), 0:2 Сальва Санчес (73') Леванте: Айтор, Хорхе Мирамон (Marc Pubill, 77'), Серхио Постиго, Рубен Везу, Карлос Клерк (Enric Franquesa, 77'), Энис Барди (Хорхе де Фрутос, 55'), Пепелу, Гонсало Мелеро (Микаэль Мальса, 87'), Хосе Моралес Луис, Роберто Сольдадо (Alejandro Cantero, 87'), Рохер Кадис: Альваро Негредо (Томас Аларкон, 80'), Энтони Лосано (Рубен Алькарас, 61'), Сальва Санчес, Феде Сан Эметерио, Алекс Фернандес (Рубен Собрино, 61'), Иван Алехо (Сантьяго Арсамендия, 79'), Альфонсо Эспино, Виктор Чуст, Fali (Вараздат Ароян, 38'), Исаак Карселен, Херемиас Ледесма Предупреждения: Fali (23'), Энис Барди (49'), Энтони Лосано (50'), Сальва Санчес (59'), Херемиас Ледесма (68'), Карлос Клерк (69'), Хосе Моралес Луис (76'), Айтор (76'), Вараздат Ароян (90') Удаление: Alessio Lisci (76')

«Леванте» продолжает занимать последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании — 20-е место набрав 11 очков, а «Кадис» располагается на 18-м месте с 18-ю очками.