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    Габулов прокомментировал трансферы Мамаева и Жиркова

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    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов объяснил трансферы Юрия Жиркова и Павла Мамаева в подмосковный клуб.

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    «Ставка делается на тех футболистов, которые могут принести пользу вне зависимости от возраста, опыта, прошлых регалий, имени. Важно, чтобы перед каждым конкретным матчем вся команда была хорошо готова, нацелена и уверена в собственных силах.

    И приглашать, конечно, будем не только заслуженных ребят, но и молодых, и в полном расцвете сил. Это необязательно будут россияне, мы ведём переговоры и с иностранцами. Главный критерий — уровень мастерства и мотивации выступления в нашей команде. Это касалось и Мамаева с Жирковым. Учитывали их желание играть за "Химки", достигать результата и приносить пользу.

    Сложность приглашения футболистов к нам в том, что мы находимся на последнем месте. Люди нам верят, но настороженность из-за турнирного положения всё-таки присутствует. Все спортсмены амбициозные и хотят выступать на более стабильном футбольном уровне. Некоторые не готовы идти в команду, которая на текущий момент занимает последнюю строчку. Но хорошо, что честно говорят, значит, они психологически не готовы решать нашу задачу.

    Нет ли опасений, что Мамаев или Жирков не потянут уровень РПЛ? Конечно, опасения есть по любому футболисту, даже по тем, которые стабильно играли ранее. Это футбол, здесь всё может случиться. Но мы видим мотивацию Паши и Юры, их желание играть за наш клуб, нам этого достаточно. Мы знаем уровень мастерства Мамаева и Жиркова, главное, чтобы они были здоровы. Не сомневаюсь, что к возобновлению чемпионата они подойдут в хорошей форме. При реализации этих факторов они в любом случае принесут нам много пользы», — приводит слова Габулова «Спорт-экспресс».

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