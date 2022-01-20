«Валенсия» — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Матч был открыт «Севильей» на 7-й минуте благодаря автоголу. Муктар Дьякаби после флангового навеса переправил мяч в свои ворота из пределов вратарской.
Хозяева отыгрались на 44-й минуте — Гонсалу Гедеш замкнул фланговый навес головой с линии вратарской.
Отметим, что «Валенсия» доигрывала встречу вдесятером: на 89-й минуте Хосе Луис Гайя получил вторую желтую карточку.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев все игру провел на скамейке запасных.
Футбол. Испания. Примера
Валенсия — Севилья 1:1
Голы: 0:1 Муктар Дьякаби (автогол) (7'), 1:1 Гонсалу Гуэдеш (44') Валенсия: Яспер Силлессен (Хауме, 18'), Тьерри Корреа (Маркос де Соуза, 77'), Муктар Дьякаби, Cristhian Mosquera (Антонио Латорре, 46'), Омар Альдерете, Хосе Гайя, Димитри Фулкье, Уго Гильямон, Юнус Муса (Урош Рачич, 85'), Уго Дуро, Гонсалу Гуэдеш Севилья: Алехандро Гомес (Хесус Корона, 74'), Рафаэль Мир Висенте, Лукас Окампос, Иван Ракитич, Фернандо, Оливер Торрес, Маркос Акунья (Жоан Жордан, 46'), Карим Рекик, Диего Карлос, Gonzalo Montiel, Хавьер Диас Предупреждения: Хосе Гайя (45 + 2'), Gonzalo Montiel (45 + 4'), Антонио Латорре (87'), Хосе Гайя (89'), Оливер Торрес (90 + 4')
«Севилья» находится на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» занимает девятую строчку.