Тони де Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар» из «Эспаньола»

Полузащитник «Краснодара», который на правах аренды перешёл в «Эспаньол», заявил, что хотел бы остаться в испанском клубе. Каталонцы имеют право выкупа футболиста по окончании аренды, срок которой рассчитан до лета 2022 года.

«Я очень рад быть здесь, играть за этот фантастический клуб, и я благодарю тех, кто сделал это возможным.

Где мне комфортнее играть: на фланге ил в центре? Я могу играть на разных позициях и всецело доступен для тренера. У меня нет конкретных предпочтений по позиции. Пока что не разговаривал с тренером лично, только по телефону. Надеюсь, что сегодня мы с ним пообщаемся. Я тренируюсь индивидуально, думаю, я в хорошей форме, но мне нужны игры, чтобы войти в темп.

Хочу ли остаться по окончании аренды? Конечно. Летом мы тоже вели переговоры с "Эспаньолом", но то время оказалось неподходящим для перехода. Я довольно опытный игрок и могу помочь команде. Буду ли играть в ближайшем матче? Да, конечно», — приводит слова Вильены Marca.

27-летний Вильена стал футболистом «Краснодара» в 2019 году, перейдя из нидерландского «Фейеноорда» за € 9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором двух голов и голевой передачи в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету полузащитника две игры в Кубке страны без результативных действий.

Контракт Вильены с «Краснодаром» заканчивается в 2024 году.