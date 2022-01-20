ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В мечтах о Пекине, в опасениях из-за «короны». До старта ОИ-2022 осталось две недели
  • 14:19
    • Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open
  • 13:16
    • «Барселона» намерена продать Дембеле до конца января
  • 11:31
    • Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине
  • 17:21
    • Тони де Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар» из «Эспаньола»
  • 17:12
    • «Химки» арендовали защитника БАТЭ
    Все новости спорта

    Тони де Вильена не хочет возвращаться в «Краснодар» из «Эспаньола»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Краснодар Футбол Испании Примера (Ла Лига) Эспаньол Трансферы
    Полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена, который на правах аренды перешёл в «Эспаньол», заявил, что хотел бы остаться в испанском клубе. Каталонцы имеют право выкупа футболиста по окончании аренды, срок которой рассчитан до лета 2022 года.

    Тони де Вильена
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони де Вильена

    «Я очень рад быть здесь, играть за этот фантастический клуб, и я благодарю тех, кто сделал это возможным.

    Где мне комфортнее играть: на фланге ил в центре? Я могу играть на разных позициях и всецело доступен для тренера. У меня нет конкретных предпочтений по позиции. Пока что не разговаривал с тренером лично, только по телефону. Надеюсь, что сегодня мы с ним пообщаемся. Я тренируюсь индивидуально, думаю, я в хорошей форме, но мне нужны игры, чтобы войти в темп.

    Хочу ли остаться по окончании аренды? Конечно. Летом мы тоже вели переговоры с "Эспаньолом", но то время оказалось неподходящим для перехода. Я довольно опытный игрок и могу помочь команде. Буду ли играть в ближайшем матче? Да, конечно», — приводит слова Вильены Marca.

    27-летний Вильена стал футболистом «Краснодара» в 2019 году, перейдя из нидерландского «Фейеноорда» за € 9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором двух голов и голевой передачи в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету полузащитника две игры в Кубке страны без результативных действий.

    Контракт Вильены с «Краснодаром» заканчивается в 2024 году.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Барселона» проиграет «Атлетику» в Кубке Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли «Реал» обыграть «Эльче» в Кубке Испании?
  • «Эльче» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.31
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Эльче — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монфис — Гарин
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры