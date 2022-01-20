«Эльче» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Основное время матча завершилось без забитых мячей и встреча перешла в экстра-таймы.
На 102-й минуте «Реал» остался в меньшинстве. В контратаке Тете Моренте выходил один на один с Луниным, и Марсело завалил его на газон, получив прямую красную карточку.
Со штрафного, назначенного за это нарушение, Гонсалу Верду попал в стенку, а с подбора на добивании послал мяч в правую часть створа через рикошет от Себальоса.
«Реал» отыгрался на 108-й минуте. Каземиро в штрафной отдал продольный пас на Себальоса, тот несильно пробил, а Иско элегантно подправил мяч, дезориентировав Вернера.
А на 115-й минуте Эден Азар на левом фланге подкараулил ошибку Вернера на выходе и не промахнулся по пустому створу с приличной дистанции.
На 122-й минуте встречи за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Эльче» Пере Милья.
Следующий соперник мадридского клуба станет известен после жеребьевки.