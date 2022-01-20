«Эльче» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Эльче» (2:1 д.в.) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Основное время матча завершилось без забитых мячей и встреча перешла в экстра-таймы.

На 102-й минуте «Реал» остался в меньшинстве. В контратаке Тете Моренте выходил один на один с Луниным, и Марсело завалил его на газон, получив прямую красную карточку.

Со штрафного, назначенного за это нарушение, Гонсалу Верду попал в стенку, а с подбора на добивании послал мяч в правую часть створа через рикошет от Себальоса.

«Реал» отыгрался на 108-й минуте. Каземиро в штрафной отдал продольный пас на Себальоса, тот несильно пробил, а Иско элегантно подправил мяч, дезориентировав Вернера.

А на 115-й минуте Эден Азар на левом фланге подкараулил ошибку Вернера на выходе и не промахнулся по пустому створу с приличной дистанции.

На 122-й минуте встречи за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Эльче» Пере Милья.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Эльче — Реал Мадрид 1:2 Голы: 1:0 Гонсало Верду (103'), 1:1 Иско (108'), 1:2 Эден Азар (115') Эльче: Axel Werner, Элибельтон Паласиос, John Donald (Гонсало Верду, 87'), Диего Гонсалес, Хоан Мохика, Хосан (Тете Моренте, 66'), Рауль Гутьеррес, Херард Гумбау, Фидель Чавес, Лукас Перес (Пере Милья, 79'), Гидо Каррильо (Jose Luis Friaza, 95') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Ферлан Менди, 118'), Лука Йович (Иско, 79'), Родриго (Эден Азар, 91'), Тони Кроос (Даниель Себальос, 91'), Эдуардо Камавинжа (Каземиро, 72'), Федерико Вальверде (Лука Модрич, 72'), Марсело, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Андрей Лунин Предупреждения: Тони Кроос (78'), Пере Милья (87'), Давид Алаба (94'), Пере Милья (120 + 2') Удаление: Марсело (102')

Следующий соперник мадридского клуба станет известен после жеребьевки.