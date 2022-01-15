«Бавария» разгромила «Кельн», «Лейпциг» обыграл «Штутгарт»

Завершились 5 матчей 19 тура Бундеслиги. В одном из нихна выезде разгромиласо счетом 4:0.

В составе «мюнхенцев» три мяча забил Роберт Левандовски. Еще один в активе Корентена Толиссо.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Бавария 0:4 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (9'), 0:2 Корентин Толиссо (25'), 0:3 Роберт Левандовски (62'), 0:4 Роберт Левандовски (74') Кёльн: Marvin Schwaebe, Бенно Шмиц (Кингсли Эхизибуэ, 80'), Лука Килиан, Тимо Хюберс, Йонас Хектор, Луис Шауб (Ян Тильман, 58'), Салих Озкан, Ондрей Дуда (Деян Любичич, 58'), Флориан Кайнц, Антони Модест (Себастьян Андерссон, 72'), Марк Ут (Кингсли Шиндлер, 73') Бавария: Роберт Левандовски, Джамал Мусиала (Лерой Зане, 60'), Томас Мюллер (Malik Tillman, 83'), Серж Гнабри, Корентин Толиссо (Tanguy Nianzou, 75'), Марк Рока (Paul Wanner, 83'), Марсель Забитцер (Омар Ричардс, 75'), Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Мануэль Нойер Предупреждение: Лука Килиан (9')

В другом поединке «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Штутгарт» со счетом 2:0. Голами в составе «быков» отличились Андре Силва и Кристофер Нкунку .

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — РБ Лейпциг 0:2 Голы: 0:1 Андре Силва (пенальти) (11'), 0:2 Кристофер Нкунку (70') Штутгарт: Флориан Мюллер, Константинос Мавропанос (Naouirou Ahamada, 82'), Вальдемар Антон, Hiroki Ito, Крис Фюрих (Lilian Egloff, 81'), Ватару Эндо, Орел Мангала, Nikolas Nartey, Тангуй Кулибали (Роберто Массимо, 76'), Alexis Tibidi (Матео Климович, 75'), Саша Калайджич РБ Лейпциг: Андре Силва, Юссуф Поульсен (Бенджамин Хенрихс, 65'), Кристофер Нкунку (Hugo Novoa, 77'), Анхелиньо, Кевин Кампль (Даниэль Ольмо, 88'), Тайлер Адамс, Лукас Клостерман, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Петер Гулачи Предупреждения: Тангуй Кулибали (8'), Alexis Tibidi (53'), Pellegrino Matarazzo (53'), Юссуф Поульсен (55'), Саша Калайджич (90 + 2')

Результаты других матчей 19 тура:

«Вольфсбург» — «Герта» 0:0

«Майнц» — «Бохум» 1:0

«Унион» — «Хоффенхайм» 2:1