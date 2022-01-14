ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей
  • 06:05
    • Стали известны составы на Матч звезд НХЛ-2022
  • 00:44
    • «Ливерпуль» не смог забить «Арсеналу» в Кубке лиги, играя в большинстве
  • 23:55
    • «Атлетик» смог отыграться и победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
  • 23:10
    • Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы
    Все новости спорта

    Шевченко: Я не очень доволен результатом, но игра была хорошей

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Дженоа Милан
    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко остался доволен игрой своей команды в матче Кубка Италии против «Милана» (1:3).

    Андрей Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Шевченко

    «Футболисты "Дженоа" приложили достаточно усилий и показали хорошую и качественную игру. Это было достойное и содержательное выступление. Мы создавали моменты и контролировали игру. Конечно, я не очень доволен результатом, но игра была хорошей.

    Возвращение на Сан-Сиро уже в качестве тренера? Я всегда рад вернуться сюда, на Сан-Сиро, приём болельщиков "Милана" был фантастическим, и я благодарю их за это.

    Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые прибыли сюда, чтобы поддержать команду», — цитирует Шевченко Football Italia.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» снова потеряет очки в матче с «Фрайбургом»?
  • «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Брайтон» и «Кристал Пэлас» снова обменяются голами?
  • «Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Ницца» прервать серию «Нанта»?
  • «Ницца» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Габон — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бетис — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры