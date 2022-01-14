Шевченко: Я не очень доволен результатом, но игра была хорошей

Андрей Шевченко Фото: globallookpress.com
«Футболисты "Дженоа" приложили достаточно усилий и показали хорошую и качественную игру. Это было достойное и содержательное выступление. Мы создавали моменты и контролировали игру. Конечно, я не очень доволен результатом, но игра была хорошей.
Возвращение на Сан-Сиро уже в качестве тренера? Я всегда рад вернуться сюда, на Сан-Сиро, приём болельщиков "Милана" был фантастическим, и я благодарю их за это.
Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые прибыли сюда, чтобы поддержать команду», — цитирует Шевченко Football Italia.