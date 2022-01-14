Шевченко: Я не очень доволен результатом, но игра была хорошей

Главный тренер «Дженоа»остался доволен игрой своей команды в матче Кубка Италии против «Милана» (1:3).

«Футболисты "Дженоа" приложили достаточно усилий и показали хорошую и качественную игру. Это было достойное и содержательное выступление. Мы создавали моменты и контролировали игру. Конечно, я не очень доволен результатом, но игра была хорошей.

Возвращение на Сан-Сиро уже в качестве тренера? Я всегда рад вернуться сюда, на Сан-Сиро, приём болельщиков "Милана" был фантастическим, и я благодарю их за это.

Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые прибыли сюда, чтобы поддержать команду», — цитирует Шевченко Football Italia.