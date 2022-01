Гвардиола во второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити»стал лучшим тренером АПЛ по итогам декабря

В прошлом месяце «горожане» провели 7 матчей, выиграв во всех. По голам счет составил 24:5.

Это вторая награда испанца в текущем сезоне. Ранее его признали лучшим тренером ноября.

В номинации также участвовали Микел Артет («Арсенал»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Антонио Конте («Тоттенхэм»).

✅ 7 wins

⚽️ 24 goals

⛔️ 4 clean sheets@PepTeam is December 2021's @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/RfpJ0YsP42