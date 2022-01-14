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    Гаджиев: Лимит в РПЛ нужно смягчать. Бездарные игроки у нас стоят слишком дорого

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    Бывший тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев считает, что в чемпионате России необходимо смягчить лимит на легионеров.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Это правильное решение. Я считаю, лимит нужно вообще постепенно смягчать. Из-за лимита создаются слишком вольготные условия для россиян. Бездарные игроки у нас стоят слишком дорого. Кроме того, это негативно сказывается на результатах наших клубов в европейских турнирах.

    Сегодня мы ведь стабильно проигрываем, только вовсе не из-за легионеров. Сейчас лимит во многом мешает готовить своих ребят. Сопливые разговоры из серии: "Наших ребят не ставят на матчи, какие они у нас несчастные" — бред. Готовьте так, чтобы они были на одном уровне с легионерами, а не жалейте. Смягченный лимит на легионеров в паре с грамотной подготовкой дадут великолепный результат.

    Наши мальчишки на данный момент не инвалиды. Все дело в подготовке молодых ребят. Наши школы безобразно работают. Мы очень плохо готовим своих же парней, хотя у нас много талантов и достаточно денег, чтобы выращивать таких футболистов, которые смогут конкурировать с сильнейшими легионерами. У нас есть все, чтобы воспитывать свои таланты и выходить на другой уровень. При правильном подходе они могли бы входить в сотню лучших Европы.

    Нужно не ныть, какие мы бедные и как нас несправедливо сажают на скамейку, а работать в полную силу и стремиться быть наравне с сильными иностранцами. Надо учиться выдерживать конкуренцию, а не жалеть себя, как у нас любят, и винить в своих неудачах кого-то», — приводит слова Гаджиева Sport24.

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