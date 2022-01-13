ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей
  • 18:06
    • Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом
  • 22:34
    • «Фиорентина» прошла «Наполи» в нелёгком матче 1/8 Кубка Италии
  • 21:55
    • СКА обыграл дома «Сочи»
  • 20:33
    • «Автомобилист» прервал серию поражений, уверенно обыграв «Северсталь»
    Все новости спорта

    «Фиорентина» прошла «Наполи» в нелёгком матче 1/8 Кубка Италии

    Футбол Футбол Италии Кубок Италии Наполи Фиорентина
    В рамках 1/8 Кубка Италии «Наполи» на своём поле принимал «Фиорентину». После дополнительного времени матч закончился со счётом

    Андреа Петанья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Петанья

    Счёт в матче был открыт на 41-й минуте игроком «Фиорентины» Душаном Влаховичем, который пробил в нижний угол ворот. «Наполи» на 44-й минуте сравняли счёт, Дрис Мертенс забросил мяч под правую штангу и не оставил вратарю ни единого шанса. В конце первого тайма «Фиорентина» осталась в меньшинстве, после того как Бартоломей Драговски получил красную карточку.

    Футбол. Италия. Кубок
    Наполи — Фиорентина 2:4
    Голы: 0:1 Душан Влахович (41'), 1:1 Дрис Мертенс (44'), 1:2 Кристиано Бираги (57'), 2:2 Андреа Петанья (90 + 5'), 2:3 Лоренцо Венути (105 + 1'), 2:4 Кшиштоф Пёнтек (108'), 2:5 (119') Наполи: Давид Оспина (Алекс Мерет, 46'), Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Аксель Туанзебе, Фаузи Гулам (Кевин Малку, 85'), Диего Демме (Фабиан, 64'), Станислав Лоботка (Antonio Cioffi, 90'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 64'), Дрис Мертенс, Элиф Элмас, Андреа Петанья (Жуан Жесус, 94') Фиорентина: Риккардо Сапонара (Youssef Maleh, 46'), Душан Влахович (Кшиштоф Пёнтек, 73'), Николас Гонсалес (Жонатан Иконе, 89'), Гаэтано Кастровилли (Джакомо Бонавентура, 89'), Лукас Торрейра, Альфред Дункан (Пьетро Терраччиано, 45'), Кристиано Бираги, Матия Настасич (Игор де Пауло, 91'), Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Бартломей Дронговский Предупреждения: Альфред Дункан (23'), Амир Ррахмани (56'), Гаэтано Кастровилли (59'), Фабиан (77'), Аксель Туанзебе (85'), Фабиан (90 + 3') Удаления: Бартломей Дронговский (45 + 2'), Ирвин Лосано (84')

    На 58-й минуте Кристиано Бираги получил отскок на углу штрафной и мощно пробил в левый угол ворот — 1:2. На 84-й минуте после просмотра VAR «Наполи» так же остался на после с 10-ю игроками, был удалён Джованни Айролди. А на 95-й минуте матча поле покинул ещё один игрок «Наполи» Фабиан Руис получив вторую желтую карточку. Но это не помешало «голубым» сравнять счёт, Андреа Петанья бил с отскока низом по центру ворот — 2:2.

    на 106-й минуте дополнительного времени Лоренсо Венути нанес удар низом, в угол ворот и сделал счёт 2:3. А на 108-й минуте забил гол Кшиштоф Пентек и таким образом не оставил «Наполи» никакого шанса — 2:4. А окончательную точку в матче поставил Юсеф Малех забив на 119-й минуте и сделав счёт 2:5.

    В 1/4 кубка Италии «Фиорентина» сразится с «Аталантой».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Ливерпуль» играть всерьез?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Атлетико» и «Атлетик» не порадуют результативностью?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Подопечные Шевченко хоть раз огорчат его бывший клуб
  • «Милан» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 13 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карацев — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Опелка — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры