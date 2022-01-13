«Фиорентина» прошла «Наполи» в нелёгком матче 1/8 Кубка Италии

В рамках 1/8 Кубка Италиина своём поле принимал. После дополнительного времени матч закончился со счётом

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте игроком «Фиорентины» Душаном Влаховичем, который пробил в нижний угол ворот. «Наполи» на 44-й минуте сравняли счёт, Дрис Мертенс забросил мяч под правую штангу и не оставил вратарю ни единого шанса. В конце первого тайма «Фиорентина» осталась в меньшинстве, после того как Бартоломей Драговски получил красную карточку.

Футбол. Италия. Кубок Наполи — Фиорентина 2:4 Голы: 0:1 Душан Влахович (41'), 1:1 Дрис Мертенс (44'), 1:2 Кристиано Бираги (57'), 2:2 Андреа Петанья (90 + 5'), 2:3 Лоренцо Венути (105 + 1'), 2:4 Кшиштоф Пёнтек (108'), 2:5 (119') Наполи: Давид Оспина (Алекс Мерет, 46'), Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Аксель Туанзебе, Фаузи Гулам (Кевин Малку, 85'), Диего Демме (Фабиан, 64'), Станислав Лоботка (Antonio Cioffi, 90'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 64'), Дрис Мертенс, Элиф Элмас, Андреа Петанья (Жуан Жесус, 94') Фиорентина: Риккардо Сапонара (Youssef Maleh, 46'), Душан Влахович (Кшиштоф Пёнтек, 73'), Николас Гонсалес (Жонатан Иконе, 89'), Гаэтано Кастровилли (Джакомо Бонавентура, 89'), Лукас Торрейра, Альфред Дункан (Пьетро Терраччиано, 45'), Кристиано Бираги, Матия Настасич (Игор де Пауло, 91'), Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Бартломей Дронговский Предупреждения: Альфред Дункан (23'), Амир Ррахмани (56'), Гаэтано Кастровилли (59'), Фабиан (77'), Аксель Туанзебе (85'), Фабиан (90 + 3') Удаления: Бартломей Дронговский (45 + 2'), Ирвин Лосано (84')

На 58-й минуте Кристиано Бираги получил отскок на углу штрафной и мощно пробил в левый угол ворот — 1:2. На 84-й минуте после просмотра VAR «Наполи» так же остался на после с 10-ю игроками, был удалён Джованни Айролди. А на 95-й минуте матча поле покинул ещё один игрок «Наполи» Фабиан Руис получив вторую желтую карточку. Но это не помешало «голубым» сравнять счёт, Андреа Петанья бил с отскока низом по центру ворот — 2:2.

на 106-й минуте дополнительного времени Лоренсо Венути нанес удар низом, в угол ворот и сделал счёт 2:3. А на 108-й минуте забил гол Кшиштоф Пентек и таким образом не оставил «Наполи» никакого шанса — 2:4. А окончательную точку в матче поставил Юсеф Малех забив на 119-й минуте и сделав счёт 2:5.

В 1/4 кубка Италии «Фиорентина» сразится с «Аталантой».