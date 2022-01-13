«Интер» — «Ювентус»: счет 2:1 ДВ, обзор голов

выиграл Суперкубок Италии, одолевсо счетом 2:1. Победный гол был забит в овертайме.

Первый гол забил игрок «Юве» Вестон Маккенни на 25 минуте. Через 10 минут счет сравнял Лаутаро Мартинес.

Игра перешла в дополнительное время. Лишь на 120 минуте Алексис Санчес прервал голевое молчание и своим голом позволил «Интеру» выиграть Суперкубок Италии.

Футбол. Италия. Суперкубок Интер — Ювентус 2:1 Голы: 0:1 Уэстон Маккенни (25'), 1:1 Лаутаро Мартинес (пенальти) (35'), 2:1 Алексис Санчес (120 + 1') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 89'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 89'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич (Федерико Димарко, 100'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 76'), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 75') Ювентус: Альваро Мората (Мойзе Кин, 88'), Деян Кулушевски (Пауло Дибала, 74'), Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Родриго Бентанкур, 91'), Федерико Бернардески (Артур, 79'), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо, Маттиа Перин Предупреждения: Федерико Бернардески (43'), Эдин Джеко (60'), Пауло Дибала (105'), Хоакин Корреа (106'), Даниэле Ругани (109'), Артуро Видаль (118'), Алексис Санчес (120 + 2')

Это шестая победа «Интера» в турнире. Рекордсменом является «Ювентус», у которого 9 титулов.