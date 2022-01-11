Хави: «Реал», возможно, лучший в Испании, но «Барса» будет бороться

Главный тренер «Барселоны»высказался о предстоящем матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом», сообщает Mundo Deportivo.

«Для нас это вызов, шанс выйти в финал и побороться за трофей. Этот матч может стать поворотной точкой. Постараемся проявить себя и хорошо сыграть в обороне.

"Реал" в отличной форме, возможно, они лучшие в Испании, если смотреть на таблицу. "Класико" непредсказуемы мы должны использовать наши сильные стороны и побороться. "Барса" будет бороться до конца.

Я участвовал во многих "класико". Был фаворитом и не выигрывал — и наоборот. "Барса" отстраивается, мы стараемся всё наладить, "Реал" хорош. Мы постараемся сыграть в свой футбол, навязать свой стиль, но это будет непросто», — сказал Хави.

Матч 1/2 Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал Мадрид» состоится 12 января, начало — 22:00 (мск).