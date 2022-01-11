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    Агент Лунева: Сергеев убил свою мечту, перейдя в «Зенит»

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    Антон Смирнов, агент голкипера леверкузенского «Байера» и сборной России Андрея Лунева, поделился мнением о переходе нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Безусловно, переход в "Зенит" является для Сергеева топовым. Наверное, летом 2020 года, когда господа Ляпин, Маслов и Крюков, эти великие руководители и менеджеры от Бога, не захотели поднять футболисту зарплату до 500 000 рублей в "Торпедо", Ване и не снилось, что через 1,5 года он окажется в "Зените" транзитом через "КС".

    Но о чем в своем интервью Дмитрию Дерунцу еще недавно говорил сам Сергеев? О мечте играть в Европе.

    Мог ли Сергеев перейти в какой-нибудь европейский клуб этой зимой? Уверен, что мог. Да, это был бы, скорее всего, средний европейский клуб и точно другие финансовые условия. Возможно, "КС" пришлось бы подвинуться в сумме трансфера, а агентам отказаться от комиссии или уменьшить ее раз так в 10.

    Но мечта жила только в голове Сергеева. Реалии же гораздо прозаичнее. У всех остальных целеполагание было совсем другим.

    Подписав сегодня контракт с "Зенитом" до лета 2025 года, Сергеев убил свою мечту, уничтожил ее в зародыше. В мае 2025 года Сергееву будет 30 и уже точно ни в какую Европу он не уедет.

    Что ж, можно порадоваться за финансовые условия для всех сторон сделки. Наверное, нам даже когда-нибудь расскажут, что, дескать, вот видите, мы для "КС" заработали деньги: купили за 15 млн рублей, а продали за 2,15 млн евро. И всего-то на дистанции в 1,5 года.

    Но на самом деле вся эта история совсем о другом. О чем? Каждый сделает свои выводы», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

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