ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович«Вперед, Ноле!». Все подробности возможного участия/неучастия Джоковича на Australian Open
  • 19:17
    • «Зенит» объявил о переходе Сергеева
  • 18:14
    • Последний этап Кубка мира по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса
  • 16:23
    • ЦСКА объявил о возвращении Василия Березуцкого
  • 18:32
    • «Реал» объявил заявку на матч Суперкубка Испании против «Барселоны»
  • 18:26
    • В сети появилось геймплейное видео нового патча Far Cry 6
    Все новости спорта

    Осинькин: Ваня готов конкурировать за место в составе «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Крылья Советов Трансферы
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход форварда Ивана Сергеева в «Зенит».

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «Это хороший трансфер. Наш клуб показал, что мы можем готовить футболистов такого уровня, которые могут пригодиться лидеру российского футбола.

    Ваня прошел хороший путь, он действительно прогрессировал. Это не просто трансфер, когда игрок продается за счет своих данных. Сергеев прибавил в "Крыльях Советов", и только после этого в нем заинтересовался "Зенит".

    Думаю, что Ваня готов конкурировать за место в составе. Пришло его время доказать конкурентоспособность», — сказал Осинькин в интервью Sport24.

    В текущем сезоне Сергеев принял участие в 20 матчах «Крыльев Советов», в которых забил 8 мячей и сделал 6 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что Джеррард противопоставит «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Верховая тенденция прервется?
  • «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Габон начнет с виктории?
  • Коморы — Габон. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коморы — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры