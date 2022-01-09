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    • «Аталанта» разгромила «Удинезе», Миранчук отдал две голевые передачи
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    Семин: Леша — молодец, у него всегда было хорошо с голевыми передачами

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на результативные действия хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2).

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    26-летний российский футболист сделал две голевые передачи в этой игре, выйдя на поле на 73-й минуте матча.

    «Леша — молодец, у него всегда было хорошо с голевыми передачами. Это очень здорово, что он отличился результативными действиями, поздравляю его с этим. Леша показал, что способен помочь команде в нужный момент.

    Миранчуку нужно упорно работать на тренировках и доказывать тренеру, что он достоин выходить в основном составе.

    Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч или нет. Самое главное — доказать все на тренировках своей работой», — цитирует Семина Sport24.

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