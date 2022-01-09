Семин: Леша — молодец, у него всегда было хорошо с голевыми передачами

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на результативные действия хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2).

26-летний российский футболист сделал две голевые передачи в этой игре, выйдя на поле на 73-й минуте матча.

«Леша — молодец, у него всегда было хорошо с голевыми передачами. Это очень здорово, что он отличился результативными действиями, поздравляю его с этим. Леша показал, что способен помочь команде в нужный момент.

Миранчуку нужно упорно работать на тренировках и доказывать тренеру, что он достоин выходить в основном составе.

Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч или нет. Самое главное — доказать все на тренировках своей работой», — цитирует Семина Sport24.