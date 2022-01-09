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    Пиоли: Рождественский перерыв помог «Милану» восстановить запас энергии

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Венеция Милан
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды над «Венецией» (3:0) в 21-м туре Серии А.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Сегодняшний матч только показался легким, мы сделали так, что он выглядел проще, чем был на самом деле, благодаря правильному подходу к делу и нашей нацеленности на результат.

    Мы были уставшими из-за того, что по причине травм были вынуждены постоянно использовать одних и тех же футболистов, но рождественский перерыв помог восстановить запас энергии.

    Мы бы предпочли продолжать играть в еврокубках, пускай сейчас у нас больше времени на подготовку к матчам в Италии. У нас была сложная группа в Лиге чемпионов, мы сумели получить шанс на выход в плей-офф после победы над "Атлетико", но в итоге совершили слишком много ошибок», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» набрал 48 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с 17 очками занимает 16 место в списке. Это ее второе поражение подряд.

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