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    «Ньюкасл» хочет арендовать Марсьяля

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    По информации The Times, французского футболиста хочет подписать «Ньюкасл».

    Пока что в «Ньюкасле» рассматривают вариант с арендой Марсьяля до конца сезона.

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  • 03/01/2022

    • Кроме того, на 26-летнего форварда претендуют «Севилья», «Барселона» и «Ювентус». Эти клубы тоже заинтересованы в аренде игрока.

    Ранее главный тренер «МЮ» Ральф Рангник подтвердил, что Марсьяль хочет перейти в другой клуб.

    В текущем сезоне Марсьяль провел за «МЮ» десять матчей, в которых забил один гол.

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