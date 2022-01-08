«Ньюкасл» хочет арендовать Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

По информации The Times, французского футболиста хочет подписать «Ньюкасл».

Пока что в «Ньюкасле» рассматривают вариант с арендой Марсьяля до конца сезона.

Кроме того, на 26-летнего форварда претендуют «Севилья», «Барселона» и «Ювентус». Эти клубы тоже заинтересованы в аренде игрока.

Ранее главный тренер «МЮ» Ральф Рангник подтвердил, что Марсьяль хочет перейти в другой клуб.

В текущем сезоне Марсьяль провел за «МЮ» десять матчей, в которых забил один гол.