«Динамо» расторгло контракт с нападающим

Сильвестр Игбун Фото: globallookpress.com
Нигериец перешел в «Динамо» в сентябре 2019 года и с тех пор принял участие в 53 матчах бело-голубых.
«Мы благодарим Сильвестра за годы, проведенные в "Динамо", и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему новых успехов и удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 12 игр и один гол.
⚡️ Сильвестр Игбун покидает «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 7, 2022
Желаем Слаю успехов в дальнейшей карьере! 🤝#ДинамоМосква #Игбун #футбол