«Динамо» расторгло контракт с нападающим

Московское «Динамо» и нападающий Сильвестр Игбун достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон.

Нигериец перешел в «Динамо» в сентябре 2019 года и с тех пор принял участие в 53 матчах бело-голубых.

«Мы благодарим Сильвестра за годы, проведенные в "Динамо", и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему новых успехов и удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 12 игр и один гол.