ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера 2021 года

В четверг, 6 января, были объявлены номинанты на награду лучшему тренеру 2021 года по версии ФИФА.

Международная федерация футбола отметила Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Томаса Тухеля («Челси»).

В прошлом году Манчини стал со сборной Италии чемпионом Европы, обыграв в финале по пенальти национальную команду Англии.

Тухель в прошлом сезоне выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» Гвардиолы, который в свою очередь стал чемпионом Англии.

Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе.

