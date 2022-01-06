«Челси» — «Тоттенхэм»: счет 2:0, обзор голов

Кай Хаверц Фото: globallookpress.com
«Аристократы» ушли в отрыв в первом тайме. Сначала забил Кай Хаверц, а затем автогол на свой счет записал защитник гостей Бен Дэвис.
Это был первый поединок между командами. Ответная встреча состоится 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Челси — Тоттенхэм 2:0
Голы: 1:0 Кай Хаверц (5'), 2:0 Бен Дэвис (автогол) (34') Предупреждение: Маланг Сарр (62')
Отметим, что полный матч отыграл форвард Ромелу Лукаку, который пропустил игру против «Ливерпуля» (2:2).