«Челси» — «Тоттенхэм»: счет 2:0, обзор голов

всухую победил, забив 2 гола в матче полуфинальной стадии Кубка Английской лиги.

«Аристократы» ушли в отрыв в первом тайме. Сначала забил Кай Хаверц, а затем автогол на свой счет записал защитник гостей Бен Дэвис.

Это был первый поединок между командами. Ответная встреча состоится 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Футбол. Англия. Кубок Лиги Челси — Тоттенхэм 2:0 Голы: 1:0 Кай Хаверц (5'), 2:0 Бен Дэвис (автогол) (34') Предупреждение: Маланг Сарр (62')

Отметим, что полный матч отыграл форвард Ромелу Лукаку, который пропустил игру против «Ливерпуля» (2:2).