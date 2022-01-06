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    «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче полуфинала Кубка лиги

    «Челси» — «Тоттенхэм»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Тоттенхэм Челси
    «Челси» всухую победил «Тоттенхэм», забив 2 гола в матче полуфинальной стадии Кубка Английской лиги.

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    «Аристократы» ушли в отрыв в первом тайме. Сначала забил Кай Хаверц, а затем автогол на свой счет записал защитник гостей Бен Дэвис.

    Это был первый поединок между командами. Ответная встреча состоится 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Челси — Тоттенхэм 2:0
    Голы: 1:0 Кай Хаверц (5'), 2:0 Бен Дэвис (автогол) (34') Предупреждение: Маланг Сарр (62')

    Отметим, что полный матч отыграл форвард Ромелу Лукаку, который пропустил игру против «Ливерпуля» (2:2).

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