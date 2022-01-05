«Реал Сосьедад» победил «Леганес» в матче Кубка Испании

на выезде обыгралсо счетом 3:2 и прошел в 1/8 финала Кубка Испании.

Дубль у гостей сделал Микель Оярсабаль. Он же автор победного гола. Еще один мяч у победителей забил Александр Исак.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Леганес — Реал Сосьедад 2:3 Голы: 0:1 Александер Исак (8'), 0:2 Микель Оярсабаль (43'), 1:2 Juan Munoz (60'), 2:2 Juan Munoz (70'), 2:3 Микель Оярсабаль (пенальти) (74')

В другом поединке стадии «Мальорка» одержала победу в гостях у «Эйбара» со счетом 2:1. Победный мяч на счету Анхеля.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Эйбар — Мальорка 1:2 Голы: 1:0 Густаво Бланко (45'), 1:1 Josep Gaya (69'), 1:2 Анхель Родригес (82')

Отметим, что гости проигрывали по ходу встречи, но сравняли счет благодаря голу Хосепа Гайи.