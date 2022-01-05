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    «Реал Сосьедад» победил «Леганес» в матче Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Мальорка Реал Сосьедад Эйбар Леганес
    «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Леганес» со счетом 3:2 и прошел в 1/8 финала Кубка Испании.

    Микель Оярсабаль
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    Микель Оярсабаль

    Дубль у гостей сделал Микель Оярсабаль. Он же автор победного гола. Еще один мяч у победителей забил Александр Исак.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Леганес — Реал Сосьедад 2:3
    Голы: 0:1 Александер Исак (8'), 0:2 Микель Оярсабаль (43'), 1:2 Juan Munoz (60'), 2:2 Juan Munoz (70'), 2:3 Микель Оярсабаль (пенальти) (74')

    В другом поединке стадии «Мальорка» одержала победу в гостях у «Эйбара» со счетом 2:1. Победный мяч на счету Анхеля.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Эйбар — Мальорка 1:2
    Голы: 1:0 Густаво Бланко (45'), 1:1 Josep Gaya (69'), 1:2 Анхель Родригес (82')

    Отметим, что гости проигрывали по ходу встречи, но сравняли счет благодаря голу Хосепа Гайи.

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