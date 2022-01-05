«Ланс» — «Лилль»: счет матча 2:2 (5:4), обзор голов

В матче 1/16 финала Кубка Францииодержал домашнюю победу по пенальти над— 2:2 (5:4 по пенальти).

Счет в матче открыли гости — в первом тайме дубль оформил бельгийский хавбек догов Амаду Онана, отличившийся на 28-й и 33-й минутах.

После перерыва ивуарийский полузащитник «Ланса» Секо Фофана отыграл один мяч на 67-й минуте, а в компенсированное время оформил дубль, сравняв счет.

В серии пенальти точнее оказались хозяева, решающий удар исполнил Фофана. Оба голкипера отразили по удару, но защитник «Лилля» Жозе Фонте пробил мимо ворот.

Футбол. Франция. Кубок Ланс — Лилль 2:2 Голы: 0:1 Amadou Onana (28'), 0:2 Amadou Onana (33'), 1:2 Секо Фофана (67'), 2:2 Секо Фофана (90 + 5')

В 1/8 финала Кубка Франции «Лансу» предстоит сыграть с «Монако».