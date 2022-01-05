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    Азмун опроверг свой скорый переход в «Лион»

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    Форвард« Зенита» Сердар Азмун развеял слухи о том, что якобы договорился с «Лионом» и в зимнее трансферное окно сменит команду.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Я читал в газетах, что уже договорился с определённым клубом о переходе, но хочу сказать, что это фейковые новости. Также появлялась недостоверная информация, что моя мама подыскивала для меня дом во Франции, хотя она в то время находилась в Иране. Я хотел бы рассказать о клубах, которые сделали мне предложения, но боюсь, что мои слова будут неверно поняты», — цитирует Азмуна Mehr News.

    В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 21 матче «Зенита», забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

    На сайте Transfermarkt его оценивают в 25 млн евро. Текущий контракт игрока рассчитан до конца сезона.

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