Азмун опроверг свой скорый переход в «Лион»

Форвард« Зенита»развеял слухи о том, что якобы договорился с «Лионом» и в зимнее трансферное окно сменит команду.

«Я читал в газетах, что уже договорился с определённым клубом о переходе, но хочу сказать, что это фейковые новости. Также появлялась недостоверная информация, что моя мама подыскивала для меня дом во Франции, хотя она в то время находилась в Иране. Я хотел бы рассказать о клубах, которые сделали мне предложения, но боюсь, что мои слова будут неверно поняты», — цитирует Азмуна Mehr News.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 21 матче «Зенита», забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

На сайте Transfermarkt его оценивают в 25 млн евро. Текущий контракт игрока рассчитан до конца сезона.