Сафонов не считает Акинфеева лучшим вратарём России

Вратарь «Краснодара»считает, что сейчас в России нет единоличного лучшего футболиста на его позиции.

«Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я его не назову лучшим вратарём России. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают уровень своей подготовки лучше. Я в том числе? Думаю, да», — рассказал Сафонов в Youtube-канале «Матч ТВ».

22-летний Сафонов в нынешнем сезоне пропустил 16 голов и шесть раз сыграл «на ноль» в 17 матчах Российской Премьер-лиги. 35-летний Акинфеев в 18 матчах чемпионата России пропустил 16 голов и девять раз уходил с поля без пропущенных мячей. Контракт вратаря с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона.