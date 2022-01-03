Примера. «Реал» проиграл «Хетафе», «Атлетико» победил «Райо Вальекано», «Барса» одолела «Мальорку»

С 31 декабря по 3 января проходят матча 19-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» — «Эспаньол» 1:2

«Валенсия» проиграла «Эспаньолу» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счет на 51-й минуте благодаря точному удару Омара Альдерете. Гости сумели отыграться только на 83-й минуте — Рауль Де Томас реализовал пенальти. Решающий гол на 89-й минуте забил хавбек гостей Хави Пуадо.

На 82-й минуте у «летучих мышей» за две желтые карточки был удален нападающий Уго Дура.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 84-й минуте, заменив Элдера Кошту.

«Валенсия» имеет 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эспаньол» одержал первую выездную победу в сезоне, набрав 26 очков, и теперь занимает девятую строчку.

«Хетафе» — «Реал» 1:0

Мадридский «Реал» потерпел выездное поражение от «Хетафе» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч был забит на 9-й минуте. Кроос в подкате казалось накрыл атаку «Хетафе», но Милитао у линии штрафной завозился с мячом, позволив Уналу сыграть в отборе, а в завершении Энес хладнокровно пробил низом мимо Куртуа.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Реал Мадрид 1:0 Гол: 1:0 Энес Унал (9') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Эрик Кабако (Аллан Ньом, 83'), Стефан Митрович, Jorge Cuenca, Матиас Оливера, Неманья Максимович, Мауро Арамбарри, Карлос Аленья (Флорентину Луиш, 74'), Энес Унал (Якуб Янкто, 83'), Сандро Рамирес (Хайме Мата, 64') Реал Мадрид: Родриго (Мариано Диас, 67'), Карим Бензема, Марко Асенсио (Эден Азар, 46'), Тони Кроос (Иско, 85'), Каземиро, Лука Модрич, Ферлан Менди (Марсело, 46'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Лукас Васкес (Peter Gonzalez, 85'), Тибо Куртуа Предупреждения: Родриго (22'), Carlo Ancelotti (41'), Дамиан Суарес (56'), Мауро Арамбарри (82'), Каземиро (87'), Матиас Оливера (90 + 6')

«Хетафе» набрал 18 очков и занимает 16-е место. «Реал» (46) продолжает лидировать в таблице Примеры.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре 8 января мадридский клуб сыграют дома с «Валенсией». «Хетафе» днем позже проведет выездной матч с «Севильей».

«Атлетико» М — «Райо Вальекано» 2:0

Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Райо Вальекано» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей оформил аргентинский нападающий Анхель Корреа, поразивший ворота на 28-й и 53-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Райо Вальекано 2:0 Голы: 1:0 Анхель Корреа (28'), 2:0 Анхель Корреа (53') Атлетико: Ян Облак, Киран Триппьер, Хосе Хименес, Марио Эрмосо, Ренан Лоди, Янник Карраско (Фелипе, 90'), Родриго Де Пауль, Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар, Анхель Корреа, Луис Суарес (Матеус Кунья, 72') Райо Вальекано: Серхио Гвардиола (Alvaro Aguirre, 82'), Кевин Родригеш (Бебе, 59'), Унаи Лопес (Оскар Трехо, 59'), Иси Паласон (Андрес Мартин, 46'), Сантьяго Комесанья (Радамель Фалькао, 76'), Оскар Валентин, Франсиско Гарсия, Nikola Maras, Esteban Ariel Saveljich, Иван Балью, Лука Зидан Предупреждения: Diego Simeone (7'), Луис Суарес (26'), Хосе Хименес (63'), Родриго Де Пауль (73')

«Атлетико» поднялся на четвертое место. У мадридского клуба 32 очка. «Райо Вальекано» с 30 очками опустился на пятую позицию.

9 января «Атлетико» сыграет в гостях с «Вильярреалом». Команда Андони Ираолы примет «Бетис».

«Эльче» — «Гранада» 0:0

В параллельном матче «Эльче» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» — 0:0.

Отметим, что второй тайм хозяева играли в меньшинстве, после удаление на 47-й минуте прямой красной карточкой защитника Диего Гонсалеса.

Футбол. Испания. Примера Эльче — Гранада 0:0 Эльче: Эдгар Бадия, Элибельтон Паласиос, Диего Гонсалес, Педро Бигас, Хоан Мохика, Херард Гумбау, Омар Маскарель, Тете Моренте (Хосан, 69'), Хавьер Пасторе (Гонсало Верду, 54'), Фидель Чавес (Пере Милья, 69'), Гидо Каррильо (Pablo Piatti, 80') Гранада: Дарвин Мачис, Хорхе Молина, Луис Суарес, Максим Гоналон (Исма Руис, 81'), Луис Милья, Антонио Пуэртас (Альберто Соро, 81'), Карлос Нева, Херман Санчес, Рауль Торренте, Кини Марин (Виктор Диас, 64'), Луиш Максимиану Предупреждения: Francisco Rodriguez (19'), Фидель Чавес (45 + 4'), Francisco Rodriguez (45 + 4'), Хавьер Пасторе (45 + 5'), Тете Моренте (45 + 5'), Дарвин Мачис (45 + 6'), Луис Суарес (45 + 8'), Кини Марин (58') Удаление: Диего Гонсалес (47')

«Эльче» набрал 16 очков и занимает 17-е место. У «Гранады» 23 очка и 12-я позиция.

«Бетис» — «Сельта» 0:2

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Сельта» одержала выездную победу над «Бетисом» со счетом 2:0.

В составе победителей в первом тайме дубль оформил Яго Аспас.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Сельта 0:2 Голы: 0:1 Яго Аспас (пенальти) (36'), 0:2 Яго Аспас (45 + 2') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено, Вилльям Карвалью, Андрес Гуардадо (Набиль Фекир, 58'), Диего Лайнес (Родриго Эрнандес, 46'), Серхио Каналес (Кристиан Тельо, 80'), Хуанми, Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 58') Сельта: Сантьяго Мина, Яго Аспас (Нолито, 90'), Франко Серви (Хосе Фонтан, 90'), Денис Суарес, Брайс Мендес (Габриэль Вейга, 86'), Франсиско Пейнадо, Хавьер Галан, Carlos Dominguez, Окай Йокушлу, Джозеф Айду, Матиас Дитуро Предупреждения: Денис Суарес (32'), Виллиан Жозе (53'), Франко Серви (90 + 1')

«Бетис» набрал 33 очка и находится на 3-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» находится на 12-й позиции (23).

«Алавес» — «Реал Сосьедад» 1:1

В параллельной встрече «Алавес» на своем поле сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» — 1:1.

Аднан Янузай вывел гостей вперед на 14-й минуте. «Алавес» ответил голом Хоселу с пенальти во втором тайме.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Реал Сосьедад 1:1 Голы: 0:1 Аднан Янузай (14'), 1:1 Хоселу (пенальти) (58') Алавес: Jesus Owono, Мартин Агиррегабирия, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Рубен Дуарте, Мамаду Лум Н'Диайе, Иван Мартин (Эдгар Мендес, 46'), Miguel de la Fuente (Мамаду Силла, 72'), Антонио Мойя, Луис Риоха, Хоселу Реал Сосьедад: Александер Исак, Андер Барренечеа (Аднан Янузай, 6'), Давид Сильва (Александр Сёрлот, 76'), Порту Кристиан (Nais Djouahra, 76'), Микель Мерино, Андер Гевара (Мартин Субименди, 81'), Диего Рико, Робен Ле Норман, Игор Субельдия (Хон Пачеко, 81'), Ариц Элустондо, Алехандро Ремиро Предупреждения: Виктор Лагуардия (54'), Игор Субельдия (56'), Эдгар Мендес (60'), Давид Сильва (67'), Аднан Янузай (85'), Луис Риоха (90')

«Реал Сосьедад» не может победить на протяжении шести матчей и с 30 очками занимает 6-е место, «Алавес» идет 18-м (16) .

«Мальорка» — «Барселона» 0:1

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Мальорка» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» — 0:1.

Единственный мяч был забит на 44-й минуте. Люк де Йонг головой переправил мяч в сетку с близкого расстояния после навеса Мингесы с фланга.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Барселона 0:1 Гол: 0:1 Люк де Йонг (44') Мальорка: Маноло Рейна, Пабло Маффео, Franco Russo, Мартин Вальент, Коста Хауме, Иддрису Баба (Иньиго Руис де Галарета, 61'), Родриго Батталья (Абдон Пратс, 84'), Ли Кан Ин (Javier Llabres, 71'), Дани Родригес, Antonio Sanchez (Хорди Мбула, 70'), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 61') Барселона: Ferran Jutgla, Люк де Йонг, Ilias Akhomach (Estanis Pedrola, 80'), Рики Пуч, Френки де Йонг, Николас Гонсалес (Alvaro Sanz, 71'), Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Оскар Мингуэза (Клеман Лангле, 76'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Ferran Jutgla (79'), Коста Хауме (83'), Абдон Пратс (89'), Пабло Маффео (90 + 4'), Дани Родригес (90 + 4'), Мартин Вальент (90 + 6')

«Барселона» поднялась на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги (31 очко). «Мальорка» располагается на 15-й строчке (20).

«Вильярреал» — «Леванте»

3 января, 21:00 мск

«Осасуна» — «Атлетик» Б

3 января, 23:00 мск

«Кадис» — «Севилья»

3 января, 23:15 мск