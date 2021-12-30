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    «Челси» упустил победу над «Брайтоном»

    «Челси» — «Брайтон»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 28-й минуте открыли лондонцы. Лукаку вколотил мяч головой в сетку с линии вратарской после навеса с углового.

    Отыгрались гости в компенсированное время. Дэнни Уэлбек головой от линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса Кукурельи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (28'), 1:1 Дэнни Уэлбек (90 + 1') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен (Трево Чалоба, 46'), Антонио Рюдигер, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Жоржиньо, Рис Джеймс (Маркос Алонсо, 27'), Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Н’Голо Канте, 67'), Ромелу Лукаку Брайтон энд Хоув Альбион: Ниль Мопе, Алексис Мак Аллистер (Дэнни Уэлбек, 80'), Ив Биссума, Адам Лаллана, Якуб Модер (Стивен Альсате, 88'), Соломон Марч, Марк Кукурелья, Дэниел Бёрн, Йоэл Велтман, Тарик Лампти (Энок Мвепу, 66'), Роберт Санчес Предупреждения: Антонио Рюдигер (41'), Матео Ковачич (58'), Каллум Хадсон-Одои (64'), Мэйсон Маунт (82')

    «Челси» набрал 42 очка и занимает второе место в таблице АПЛ. У «Брайтона» 24 очка и десятая позиция.

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