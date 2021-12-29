Конте: У нас была возможность победить «Саутгемптон», но мы ее упустили

Главный тренер «Тоттенхэма»подвел итоги матча св 20-м туре АПЛ (1:1).

«У нас была возможность, но мы ее упустили. Нужно пытаться воспользоваться численным преимуществом, чтобы набрать 3 очка.

В какой-то момент игры ситуация была положительной для нас, но во втором тайме мы почувствовали усталость, и наш разум не был достаточно ясным для того, чтобы принимать лучшие решения.

Я также пытался что-то изменить заменами, выпустив Лукаса Моуру и Брайана Хиля. Я решил заменить Регилона, потому что у него была желтая карточка, и я думаю, что так всем было бы лучше.

Мы не нашли решения. Мы забили, но гол не засчитали», — сказал Конте Guardian.