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    Конте: У нас была возможность победить «Саутгемптон», но мы ее упустили

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча с «Саутгемптоном» в 20-м туре АПЛ (1:1).

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    «У нас была возможность, но мы ее упустили. Нужно пытаться воспользоваться численным преимуществом, чтобы набрать 3 очка.

    В какой-то момент игры ситуация была положительной для нас, но во втором тайме мы почувствовали усталость, и наш разум не был достаточно ясным для того, чтобы принимать лучшие решения.

    Я также пытался что-то изменить заменами, выпустив Лукаса Моуру и Брайана Хиля. Я решил заменить Регилона, потому что у него была желтая карточка, и я думаю, что так всем было бы лучше.

    Мы не нашли решения. Мы забили, но гол не засчитали», — сказал Конте Guardian.

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