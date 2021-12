АПЛ перенесла матч между «Эвертоном» и «Ньюкаслом»

Матча 20-го тура чемпионата Англиибыл перенесен из-за коронавируса.

«Был удовлетворен запрос "Ньюкасла" о переносе матча, поскольку у клуба нет необходимого количества игроков, доступных для игры (13 полевых игроков и один вратарь) из-за случаев заражения COVID-19 и травм», — говорится в сообщении лиги.

Встреча между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» должна была состояться в четверг, 30 декабря, в Ливерпуле.

Following a request from Newcastle, the Premier League Board has agreed to postpone the club’s away fixture against Everton, due to be played on Thursday 30 December

