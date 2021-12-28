Хавбек «Баварии» может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Баварии»может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sky Germany.

В услугах 22-летнего французского футболиста заинтересован ЦСКА. Московский клуб сделал официальное предложение «Баварии» о трансфере. Помимо ЦСКА игроком интересуется «Венеция». Обе команды готовы заплатить за Кюизанса около € 10 млн. Решение о трансфере футболиста будет принято в начале января. Отмечается, что Кюизанс с большой долей вероятности покинет «Баварию».

В этом сезоне центральный полузащитник Микаэль Кюизанс провел 2 матча в составе мюнхенского клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.