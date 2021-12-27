Семин: Многие российские вратари должны поучиться у Хайкина игре ногами

Известный российский специалистпрокомментировал желаниеприобрести голкипера «Буде-Глимт»

Ранее сообщалось, что интерес к Хайкину, помимо «Зенита», также проявляют клубы АПЛ.

«Хайкин — двукратный чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей — там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах.

У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например, игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне.

Так что интерес больших клубов к нему неслучаен», — сказал Семин «Известиям».