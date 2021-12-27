Федотов: Лимит является ограничителем для российских клубов в еврокубках

Главный тренер «Сочи»высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

«Какие-то ограничительные меры по развитию наших игроков должны быть. Мы должны охранять наши футбольные устои и воспитывать своих хороших футболистов.

Нужна золота середина. Я за переходный период с 10-12 легионерами в заявке.

А лимит в нынешнем его виде является ограничителем для успешного выступления российских клубов в еврокубках», — приводит слова Федотова Sport24.ru.

По действующему лимиту на легионеров в заявке клубов российской премьер-лиги не может быть больше восьми иностранцев.