Федотов: В этом сезоне к «Сочи» по-другому стали относиться соперники

Главный тренер «Сочи»высказался о выступлении команды в первой части сезона и оценил ее шансы на чемпионство.

На зимнюю паузу «Сочи» ушел третьим, с отставанием в 5 очков от «Динамо» и в 7 очков — от «Зенита».

«Если брать статистику, на этом отрезке мы заработали на очко больше, чем в прошлом году, больше забили, меньше пропустили.

Это радует. В целом: имеем то, на что наработали. Есть, что улучшать, но это вечный процесс.

Во-первых, мы столкнулись с перестройкой линии обороны после потери тройки основных защитников — Мевли, Новосельцева и Миладиновича.

Времени на это было немного: не все были в оптимальной готовности. Но команда развивалась, новички адаптировались к нашим требованиям, системе игры.

Во-вторых, к нам по-другому стали относиться соперники. Если раньше мы чаще использовали пространство за спиной противника, то теперь нам больше приходится играть в позиционном нападении, что довольно непросто.

Тем не менее, в большинстве матчей мы с этим вопросом справлялись. Доля позиционных атак в нашей игре возросла.

Над чем надо работать? Обязательно — над переходами от атаки к обороне. Когда сзади много пространства для соперника, любое неправильное действие приводит к голевому моменту или забитому мячу в наши ворота.

Возможно ли побороться за Лигу чемпионов и чемпионство? Любая команда не должна останавливаться в своем развитии. Нам надо каждый день думать об усилении нашего состава и позиций.

Чтобы становиться сильнее, нужно обрасти качественными футболистами, чтобы потеря игроков стартового состава не выбивала из колеи. В этом плане нам нужно стать стабильнее», — приводит слова тренера Sport24.