Широков: «Зениту» надо нацеливаться на четвертьфинал Лиги Европы

Бывший игрок «Зенита»прокомментировал итоги года для клуба и рассказал, чего команда может достичь в следующей половине сезона.

«Чем запомнился уходящий год в исполнении "Зенита"? В чемпионате России, безусловно, такой баланс есть. В Лиге чемпионов посложнее, что в целом не должно вызывать каких-то удивлений.

Уверен ли я в нынешней полузащитной линии "Зенита"? В середине поля в целом да, но нет пределу совершенству! (Смеется). Думаю, эти ребята добавят ещё. Трансферы все-таки не помешают — скажем так, в части укрепления скамейки, что явно продемонстрировал матч с "Динамо".

Цели "Зенита" на остаток сезона? В чемпионате России и Кубке — борьба за трофей. В Лиге Европы нужно нацеливаться на четвертьфинал», — приводит слова Широкова Bobsoccer.