«Астон Вилла» — «Челси»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 28-й минуте благодаря автоголу. Таргетт навешивал слева в штрафную «Челси» во второй волне атаки, Рис Джеймс в прыжке прервал передачу, но получился удар головой под самую перекладину по недосягаемой для Менди траектории.
На 34-й минуте в ворота «Виллы» был назначен пенальти — Кэш сбил Хадсона-Одои на краю штрафной.
Мартинес прыгал туда-сюда на линии ворот и в итоге завалился влево, а Жоржиньо пробил с «точки» низом в другую сторону, рядом с центром.
А на 56-й минуте Хадсон-Одои навесил слева в центр штрафной «Астон Виллы», где Лукаку выиграл позиционную борьбу у Мингза и головой вколотил мяч под правую штангу.
В компенсированное время в ворота хозяев был назначен еще один пенальти — Лукаку разогнался по правому флангу, убежал от защитников и вошёл в штрафную площадь, где его сбил Конса.
На этот раз в правый угол пробивал с «точки» Жоржиньо, Мартинес угадал, но не отразил мяч.
«Пенсионеры» набрали 41 очко и закрепились в первой тройке АПЛ, «львы» остались с 22 очками и опустились на десятую строчку турнирной таблицы.
«Челси» 29 декабря сыграет дома с «Брайтоном», гостевой матч «Астон Виллы» с «Лидсем» был перенесен из-за вспышки короновируса у хозяев, поэтому следующим матчем «деревенской команды» в АПЛ будет гостевая игра против «Брентфорда».