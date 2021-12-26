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    «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

    «Астон Вилла» — «Челси»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    «Челси»
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    «Челси»

    Счет в матче был открыт на 28-й минуте благодаря автоголу. Таргетт навешивал слева в штрафную «Челси» во второй волне атаки, Рис Джеймс в прыжке прервал передачу, но получился удар головой под самую перекладину по недосягаемой для Менди траектории.

    На 34-й минуте в ворота «Виллы» был назначен пенальти — Кэш сбил Хадсона-Одои на краю штрафной.

    Мартинес прыгал туда-сюда на линии ворот и в итоге завалился влево, а Жоржиньо пробил с «точки» низом в другую сторону, рядом с центром.

    А на 56-й минуте Хадсон-Одои навесил слева в центр штрафной «Астон Виллы», где Лукаку выиграл позиционную борьбу у Мингза и головой вколотил мяч под правую штангу.

    В компенсированное время в ворота хозяев был назначен еще один пенальти — Лукаку разогнался по правому флангу, убежал от защитников и вошёл в штрафную площадь, где его сбил Конса.

    На этот раз в правый угол пробивал с «точки» Жоржиньо, Мартинес угадал, но не отразил мяч.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Челси 1:3
    Голы: 1:0 Рис Джеймс (автогол) (28'), 1:1 Жоржиньо (пенальти) (34'), 1:2 Ромелу Лукаку (56'), 1:3 Жоржиньо (пенальти) (90 + 3') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Морган Сансон (Анвар Эль-Гази, 76'), Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси, Эмилиано Буэндия (Carney Chukwuemeka, 74'), Дэнни Ингс (Бертран Траоре, 73'), Олли Уоткинс Челси: Кристиан Пулишич, Каллум Хадсон-Одои, Мэйсон Маунт, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Н’Голо Канте (Матео Ковачич, 63'), Рис Джеймс, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва (Андреас Кристенсен, 52'), Трево Чалоба (Ромелу Лукаку, 46'), Эдуард Менди Предупреждения: Дамиан Эмилиано Мартинес (33'), Тайрон Мингс (65'), Маркос Алонсо (70'), Эзри Конса (90 + 2')

    «Пенсионеры» набрали 41 очко и закрепились в первой тройке АПЛ, «львы» остались с 22 очками и опустились на десятую строчку турнирной таблицы.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» 29 декабря сыграет дома с «Брайтоном», гостевой матч «Астон Виллы» с «Лидсем» был перенесен из-за вспышки короновируса у хозяев, поэтому следующим матчем «деревенской команды» в АПЛ будет гостевая игра против «Брентфорда».

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