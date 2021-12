Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» перенесен из-за коронавируса

Матч 20-го тура АПЛотменен из-за вспышки коронавируса в команде гостей, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в составе «Вулвс» недостаточно здоровых игроков, которые могли бы попасть в заявку на предстоящую игру.

Встреча должна была состояться 28 декабря. Это 15-я отложенная игра АПЛ в декабре.

Согласно расписанию, у «Арсенала» следующий матч запланирован против «Манчестер Сити» (1 января), а у «Вулверхэмптона» — против «Манчестер Юнайтед» (3 января).

Our trip to @Arsenal on Tuesday 28th December has been postponed, with Bruno Lage having an insufficient number of players available to fulfil the fixture.

