Гвардиола — лучший тренер 2021 года по версии FourFourTwo

Главный тренер «Манчестер Сити»стал лучшим тренером года по версии FourFourTwo.

Под руководством испанского тренера «горожане» в минувшем сезоне стали чемпионами АПЛ и выиграли Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси» со счетом 0:1.

В топ-3 также оказались наставник «Челси» Томас Тухель и Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль».

Помимо них в десятку лучших специалистов года попали Антонио Конте («Интер», «Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии), Роберто Манчини (сборная Италии), Диего Симеоне («Атлетико»), Юлиан Нагельсманн («Лейпциг», «Бавария»), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Маурисио Почеттино (ПСЖ).