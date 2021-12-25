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    Гвардиола — лучший тренер 2021 года по версии FourFourTwo

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером года по версии FourFourTwo.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Под руководством испанского тренера «горожане» в минувшем сезоне стали чемпионами АПЛ и выиграли Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси» со счетом 0:1.

    В топ-3 также оказались наставник «Челси» Томас Тухель и Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль».

    Помимо них в десятку лучших специалистов года попали Антонио Конте («Интер», «Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии), Роберто Манчини (сборная Италии), Диего Симеоне («Атлетико»), Юлиан Нагельсманн («Лейпциг», «Бавария»), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Маурисио Почеттино (ПСЖ).

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