ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Атлетико» потерял лицо: Симеоне нужна новая философия
  • 11:33
    • Агаларов может перейти в «Базель»
  • 11:07
    • «Это неправда». Камоцци опроверг информацию об уходе из «Спартака»
  • 05:49
    • Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом МЧМ-2022
    Все новости спорта

    Президент УЕФА: Отмена Суперлиги — наша главная победа в 2021 году

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Европейская Суперлига Лига чемпионов УЕФА Реал Мадрид Барселона Ювентус
    Президент УЕФА Александер Чеферин назвал отмену Суперлиги своей главной победой в уходящем году.

    Александер Чеферин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Чеферин

    «Отмена Суперлиги стала нашей самой значительной общей победой в 2021 году.

    Попытка создать закрытую Суперлигу, которая ставила перед собой задачи лишь пополнить банковские счета нескольких клубов, поставила под угрозу ценности, которые лежат в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА.

  • ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года. Произойдет ли это?
  • Удастся ли Джанни Инфантино реализовать свою идею?
  • 22/12/2021

    • Немногие организации воплощают ценности европейской спортивной модели в большей степени, чем УЕФА. Каждые четыре года наш чемпионат Европы позволяет инвестировать значительную часть доходов в проекты развития на континенте через программу HatTrick.

    В цикле 2020–2024 годов 775,5 миллиона евро выручки от Евро-2020 пойдут на пользу всей футбольной вертикали: от обучения мужских и женских футбольных тренеров до поддержки клубов», — приводит слова Чеферина Сalciomercato.

    Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

  • УЕФА объявил о прекращении преследования учредителей европейской Суперлиги
  • Читайте по теме

    • Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

    УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Страдания «Куньлуня» продолжатся в игре с «Динамо» Минск?
  • «Куньлунь» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Зрители в Казани увидят еще один «верховой» матч?
  • «Ак Барс» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Галатасарай» снова потеряет очки?
  • «Галатасарай» — «Антальяспор». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Завтра в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры