Президент УЕФА: Отмена Суперлиги — наша главная победа в 2021 году

Президент УЕФАназвал отмену Суперлиги своей главной победой в уходящем году.

«Отмена Суперлиги стала нашей самой значительной общей победой в 2021 году.

Попытка создать закрытую Суперлигу, которая ставила перед собой задачи лишь пополнить банковские счета нескольких клубов, поставила под угрозу ценности, которые лежат в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА.

Немногие организации воплощают ценности европейской спортивной модели в большей степени, чем УЕФА. Каждые четыре года наш чемпионат Европы позволяет инвестировать значительную часть доходов в проекты развития на континенте через программу HatTrick.

В цикле 2020–2024 годов 775,5 миллиона евро выручки от Евро-2020 пойдут на пользу всей футбольной вертикали: от обучения мужских и женских футбольных тренеров до поддержки клубов», — приводит слова Чеферина Сalciomercato.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».