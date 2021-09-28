ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей березуцкий и Марио ФернандесЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным
  • 07:02
    • УЕФА объявил о прекращении преследования учредителей европейской Суперлиги
  • 22:52
    • Сборная России объявила итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022
  • 20:56
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
  • 19:34
    • Матч Россия — Словакия смогут посетить до 13 500 зрителей
  • 18:55
    • «Урал» всухую обыграл «Арсенал»
    Все новости спорта

    УЕФА объявил о прекращении преследования учредителей европейской Суперлиги

    Футбол Европейская Суперлига Барселона Реал Мадрид Ювентус
    УЕФА прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов — учредителей Суперлиги — испанских «Реала» и «Барселоны», а также итальянского «Ювентуса», сообщает пресс-служба ассосиации.

    Логотип Суперлиги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Логотип Суперлиги

    «Дисциплинарное производство в отношении "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги было признано недействительным и аннулировано без каких-либо последствий, как будто бы разбирательство так и не было открыто», — говорится в заявлении.

    Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

    Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Интер» сразу ошарашит «горняков»?
  • «Шахтер» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Сливочные» не пощадят команду Вернидуба!
  • «Реал» Мадрид — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры