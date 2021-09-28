УЕФА объявил о прекращении преследования учредителей европейской Суперлиги

УЕФА прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов — учредителей Суперлиги — испанских «Реала» и «Барселоны», а также итальянского «Ювентуса», сообщает пресс-служба ассосиации.

«Дисциплинарное производство в отношении "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги было признано недействительным и аннулировано без каких-либо последствий, как будто бы разбирательство так и не было открыто», — говорится в заявлении.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».