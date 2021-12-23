Расписание первых трёх туров РПЛ после зимней паузы

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
19-й тур:
26 февраля (суббота)
«Химки» — «Динамо»
«Нижний Новгород» — «Урал»
«Сочи» — «Арсенал»
«Спартак» — ЦСКА
27 февраля (воскресенье)
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Уфа»
28 февраля (понедельник)
«Зенит» — «Рубин»
20-й тур:
5 марта (суббота)
ЦСКА — «Нижний Новгород»
6 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Химки»
«Зенит» — «Уфа»
«Динамо» — «Спартак»
7 марта (понедельник)
«Краснодар» — «Урал»
«Ростов» — «Сочи»
«Ахмат» — «Рубин»
21-й тур:
12 марта (суббота)
«Уфа» — «Нижний Новгород»
«Арсенал» — «Динамо»
«Локомотив» — ЦСКА
13 марта (воскресенье)
«Урал» — «Ахмат»
«Химки» — «Сочи»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Спартак» — «Краснодар»
14 марта (понедельник)
«Рубин» — «Ростов».