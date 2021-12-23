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    Расписание первых трёх туров РПЛ после зимней паузы

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    Стало известно расписание 19-го, 20-го и 21-го туров Российской Премьер-лиги. Эти туры станут первыми в лиге после зимней паузы. 19-й тур начнётся 26 февраля.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    19-й тур:


    26 февраля (суббота)
    «Химки» — «Динамо»
    «Нижний Новгород» — «Урал»
    «Сочи» — «Арсенал»
    «Спартак» — ЦСКА

    27 февраля (воскресенье)
    «Ростов» — «Крылья Советов»
    «Краснодар» — «Локомотив»
    «Ахмат» — «Уфа»

    28 февраля (понедельник)
    «Зенит» — «Рубин»

    20-й тур:


    5 марта (суббота)
    ЦСКА — «Нижний Новгород»

    6 марта (воскресенье)
    «Крылья Советов» — «Арсенал»
    «Локомотив» — «Химки»
    «Зенит» — «Уфа»
    «Динамо» — «Спартак»

    7 марта (понедельник)
    «Краснодар» — «Урал»
    «Ростов» — «Сочи»
    «Ахмат» — «Рубин»

    21-й тур:


    12 марта (суббота)
    «Уфа» — «Нижний Новгород»
    «Арсенал» — «Динамо»
    «Локомотив» — ЦСКА

    13 марта (воскресенье)
    «Урал» — «Ахмат»
    «Химки» — «Сочи»
    «Крылья Советов» — «Зенит»
    «Спартак» — «Краснодар»

    14 марта (понедельник)
    «Рубин» — «Ростов».

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