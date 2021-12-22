Лопетеги: Красная карточка подломила нас и заставила сделать шаг назад

Главный тренер «Севильи»высказался о матче Ла Лиги с «Барселоной» (1:1).

«"Севилья" — это команда, которая всегда сражается, демонстрирует характер и амбиции. Жаль, что мы уступили со стандарта — мы знали об умении Араухо, но не смогли защититься от них.

Во втором тайме мы улучшились и стали доминировать. Мы заставили "Барселону" сомневаться в себе. Но затем красная карточка подломила нас и заставила сделать шаг назад. Тем не менее, команда проделала выдающуюся работу», — цитирует Лопетеги Diario de Sevilla.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» набрала 38 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры. У «Барсы» 28 очков и седьмое место.