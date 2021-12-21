Хосе Бордалас: Игра с «Леванте» была сложной, но мы добились очень важной победы

Главный тренер «Валенсии»прокомментировал итог матча 18-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (4:3).

«Это был зрелищный матч с большим количеством голов. Мы говорили о том, как важно не допустить контратак с их стороны. Мы отключились, и у них получилось их провести. После гола Гедеша мы были настроены на победу и добились ее заслуженно. Это была сложная игра, мы добились очень важной победы.

Попадание в еврокубки? Мы должны действовать поэтапно, и нам не нужно ставить перед собой долгосрочные цели только потому, что мы показываем хорошие результаты. Ла лига — очень сложный чемпионат, каждая игра очень сложна», — цитирует Бордаласа официальный сайт клуба.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Валенсия», набрав 28 очков, занимает седьмое место в чемпионате Испании. «Леванте» с 8 набранными баллами располагается на последней строчке таблицы Ла Лиги.