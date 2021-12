Салах — игрок года в АПЛ по версии болельщиков

Нападающий «Ливерпуля»получил награду Fans’ Footballer of the Year, присуждаемую лучшему игроку календарного года в английской Премьер-лиги по мнению болельщиков, сообщает Mirror Football.

В голосовании приняло участие более 140 тысяч фанатов. Второе место занял хавбек «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс, третий — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

