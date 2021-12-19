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    «Бордо» забил десять безответных мячей клубу шестого дивизиона

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Бордо Брест Ницца
    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Бордо» одержал домашнюю победу над клубом шестого дивизиона «Ле-Жюмо» со счетом 10:0.

    «Бордо»
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    «Бордо»

    Покер в составе победителей оформил нападающий М'Байе Ньянг, дубль на счету Тимоте Пембеле, еще по голу забили Абдель Медьюб, Явайро Дилросун, Иссуф Сиссоко и Джош Майя.

    Футбол. Франция. Кубок
    Бордо — Jumeaux M'Zouasia 10:0
    Голы: 1:0 Abdel Medioub (10'), 2:0 M'Baye Niang (28'), 3:0 M'Baye Niang (45 + 1'), 4:0 Тимоте Пембеле (49'), 5:0 M'Baye Niang (53'), 6:0 Явайро Дилросун (59'), 7:0 Тимоте Пембеле (62'), 8:0 M'Baye Niang (65'), 9:0 Иссуф Сиссоко (70'), 10:0 Джош Майя (77')

    В других матчах Кубка Франции «Ницца» на выезде одолела «Шоле» (1:0) благодаря голу Анди Делора, а «Брест» по пенальти прошел «Динан-Леон» — 0:0 (13:12 по пенальти).

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