«Вильярреал» в большинстве переиграл «Реал Сосьедад». Морено оформил дубль

В рамках 18-го тура чемпионата Испаниина своём поле потерпел поражение от, матч закончился со счётом 1:3.

За «Реал Сосьедад» результативными действиями отметился Александр Исак, который открыл счёт в матче на 32-й минуте и забил гол в правый угол ворот. «Вильярреал» смог сровнять счёт уже через 6 минут благодаря голу Жерара Морено на 38-й минуте матча. А в самом начале второго тайма Микель Оярсабль получил красную карточку, оставив «Реал Сосьедад» играть в меньшинстве. Второй гол Жерара Морены был забит на 68-й минуте. И в самом конце дополнительного времени Самуэль Чуквуезе сделал счёт 1:3.

После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы Примеры, набрав 29 очков. А «Вильярреал» расположился ниже — на 10-й позиции с 22 очками.